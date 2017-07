Recomiendan hacer deporte en verano ajustándolo a la edad y a las condiciones

"La ciudadanía es compulsiva a la hora de realizar ejercicio. Aprovechando el buen tiempo de verano parte de la población empieza a realizar actividades físicas sin un control adecuado que hace que incremente el riesgo de lesiones y de problemas de salud de una actividad que 'a priori' tendría que ser beneficiosa", ha subrayado el miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Ricardo Llavona.

"La recomendación de ejercicio físico forma parte de casi el 100% de las consultas. Son muy pocos los pacientes que no salen de nuestras consultas con alguna recomendación de ejercicio físico general o específico, pero el deporte se debe hacer adaptado a cada persona", ha añadido.

Por ello, desde SERMEF han recomendado la marcha, pues aporta los mismos beneficios cardiovasculares en cualquier actividad aeróbica (correr, natación, andar en bicicleta, etc.) y al no ser tan intensa puede evitar la generación de nuevas lesiones. "La marcha tiene múltiples modalidades e incluso si nuestro estado físico no es ideal en un principio podemos iniciarnos con una marcha nórdica con dos bastones, que ayuda a repartir del gasto energético de forma mejor", han señalado.

Además, una ayuda para hacer deporte es la tecnología, ya que hoy en día existen dispositivos portátiles que se incorporan a alguna parte del cuerpo y monitorizan parámetros de la actividad física e incluso el propio Smartphone puede aportar "mucha información", registrar y medir la intensidad el tipo de deporte que se realiza, según el doctor Llavona.

No realizarlo con conocimiento

El doctor también ha explicado diferentes deportes que pueden causar lesiones si no se realizan con conocimiento, como el 'running', pues aunque es una actividad saludable desde el punto de vista cardiovascular, "no está exenta de problemas muscolesqueléticos en cadera, rodilla, tobillo y pie".

Igual que el pádel, que desde SERMEF han afirmado que es un deporte agresivo con múltiples beneficios porque se generan muchos cambios de ritmo y explosividad en corto espacio de tiempo, pero hay que tener en cuenta que, a nivel de hombro o codo, las lesiones pueden ser frecuentes en personas que no estén habituadas a realizar actividades de media intensidad".

Además de la natación, pues el medio acuático no está exento de problemas y, por ello, "es importante recomendar la natación solo a aquellas personas que tenga una mínima técnica o vayan a adquirirla bajo supervisión", ha concluido el especialista.

