El 80% de los pacientes crónicos cree que la sanidad pública necesita cambios

Aunque los pacientes crónicos califican con un 6,4 la calidad de la atención sanitaria recibida en los últimos doce meses y 8 de cada 10 afirma que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita cambios, y, al menos, el 10% considera que el modelo actual "ya no es valido".

Estos datos se desprenden del IV Barómetro EsCrónicos presentado este martes en Madrid, en vísperas del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que preside la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y en el que, denuncian, "se continúa sin contar con los pacientes".

La principal conclusión que sacan del informe es que la principal barrera para acceder a los tratamientos en España para estos pacientes son las distintas políticas aplicadas por las comunidades autónomas. "Hay CCAA e incluso hospitales que subvencionan unos tratamientos o ayudas técnicas y otras, no. A los desplazados se les ponen límites en el número de medicamentos recetados, no se les deriva a especialistas o no realizan análisis si no son urgentes", se lamenta el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Castillo.