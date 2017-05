El Servet premia un método rápido para detectar bacterias resistentes a los antibióticos

La farmacéutica Marta María Gómara Lomero, que ha desarrollado su residencia en el servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ha destacado por un estudio puntero en este ámbito.

La investigación, titulada 'Towards the early detection of lactamase-producing Enterobacteriaceae by MALDI-TOF MS analysis' (Hacia la detección rápida de enterobacterias productoras de betalactamasas mediante MALDI-TOF) y que ha sido publicada en 'Journal of Antimimicrobial Chemotherapy', una de las publicaciones científicas más importantes de este campo, confirma el uso de esta técnica para detectar de forma rápida (30 minutos) si unas bacterias son resistentes o no a determinados antibióticos. Esta detección facilita una pronta iniciación del tratamiento correcto, lo que puede tener una repercusión vital en el paciente.

Marta Gómara explica que la técnica MALDI-TOF está muy desarrollada para la identificación de bacterias. Lo novedoso ha sido aplicar ese procedimiento para la detección rápida y eficaz de mecanismos de resistencia en bacterias que no responden al tratamiento habitual.

"Según la gravedad del cuadro clínico, hay que actuar cuanto antes", dice la especialista. "Cuando antes se ponga el tratamiento adecuado, mayor será la posibilidad de recuperación del paciente", subraya Gómara.

Gómara ha sido una de las investigadoras principales de un estudio elaborado en colaboración con el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña -donde desarrolló la rotación externa de la formación- y en el que también han participado la investigadora Marina Oviaño, María José Barba, Luis Pedro Barbeyto y el doctor Germán Bou, del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, y María José Revillo, jefa de Servicio de Microbiología.

Disfunción visual y esclerosis múltiple

El estudio le ha valido el premio Final de Residencia 2017 del Servet, galardón compartido con una investigación desarrollada por la oftalmóloga María Jesús Rodrigo Sanjuán titulada 'Relationship between visual dysfunction and retinal changes in patients with multiple sclerosis' (Correlación de la disfunción visual y los cambios estructurales de la retina en pacientes con esclerosis múltiple), publicado en la revista 'Plos One'.

El trabajo forma parte de toda una serie de investigaciones desarrolladas ya desde hace años por los servicios de Neurología, Neurofisiología y Oftalmología del HUMS sobre la función visual en pacientes con enfermedades neurodegenerativas: alzhéimer, párkinson y esclerosis múltiple. Es sobre esta última patología sobre la que versa este último estudio premiado.

La investigación ha permitido realizar unos estudios de sensibilidad al contraste y del color con métodos más avanzados sobre la relación entre la progresión de la enfermedad y el empeoramiento de la calidad visual, ha detallado el Gobierno aragonés en una nota de prensa.

La unión entre neurólogos y oftalmólogos en estas líneas de trabajo se fundamenta sobre todo en que la retina es un tejido formado por neuronas. La exploración oftalmológica permite estudiar las neuronas con métodos poco invasivos, accesibles y rápidos.

En el estudio han participado también, además de la doctora Rodrigo Sanjuán, los oftalmólogos María Satué, María Pilar Bambó, Vicente Polo, José Manuel Larrosa y Elena García-Martín; la óptica Sofía Otín; la física Isabel Fuertes; el neurólogo Jesús Martín y los jefes de servicio de Neurología y Oftalmología del Servet, José Ramón Ara y Luis Pablo, respectivamente.

Ir al suplemento de salud.