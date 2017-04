5 razones por las que hay que estirar los músculos todos los días

La práctica deportiva no se limita al momento en el que se realiza el ejercicio más intenso, si no que es necesario calentar los músculos antes de comenzar, y estirarlos al terminar. Pero no solo es conveniente hacerlo cuando se realiza algún deporte. Lo aconsejable es estirar los músculos todos los días, independientemente de que se haya realizado ejercicio o no.