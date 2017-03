Un fármaco puede proteger los ovarios y la fertilidad de los daños causados por las quimioterapias

Un fármaco ya utilizado para reducir el crecimiento tumoral también puede prevenir la infertilidad causada por las quimioterapias estándar, según revela un estudio publicado en la edición digital de este lunes de 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Dirigido por investigadores del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York (NYU), en Estados Unidos, el estudio en ratones reveló que el fármaco everolimus protege los ovarios de la ciclofosfamida, una quimioterapia utilizada a menudo contra el cáncer de mama, pero conocida por agotar el suministro de células de huevo necesarias para lograr el embarazo.