Investigadores del Centro Nórdico Cochrane y el Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca) aseguran que el cribado generalizado del cáncer de mama mediante mamografías puede detectar tumores muy pequeños y de crecimiento lento que es poco probable que sean mortales, al tiempo que tampoco aumenta el diagnóstico de tumores más avanzados.



"E", según ha reconocido Karsten Juhl Jorgensen, uno de los autores de este trabajo que publica la revista 'Annals of Internal Medicine', lo que a su vez deriva en un "sobretratamiento con cirugía, radioterapia y en ocasiones quimioterapia, con serias consecuencias para estas mujeres".

En los últimos años ha crecido el diagnóstico de tumores en fases más precoces y neoplasias malignas preinvasivas, conocidas como carcinoma ductal 'in situ', a medida que más mujeres se van sometiendo a mamografías para detectarlo.

En total incluyeron datos de más de 1,4 millones de mujeres danesas de 35 a 84 años analizadas entre los años 1980 y 2010. Los programas de cribado del cáncer de mama comenzaron en Copenhague en 1991, en Funen en 1993 y en Frederiksberg en 1994, cubriendo en conjunto a alrededor del 20% de la población. Sin embargo, en otras regiones no se implantaron de forma gradual hasta 2007.

Sin embargo, el estudio reveló que, lo que plantea dudas sobre si la mamografía reduce las muertes por cáncer de mama, según concluyen los investigadores.

Además, estiman que hasta uno de cada tres tumores de mama diagnosticados en mujeres sometidas a una mamografía nunca habrían causado un problema de salud notable o directamente la muerte, por lo que

Aunque el estudio agrega, eso no significa que sea hora de que las guías de detección cambien, ha reconocido Otis Brawley, director médico de la Sociedad Americana del Cáncer.

Las directrices de esta organización establecen que las mamografías deben espaciarlas cada dos años a partir de los 55 años.

"sino de usarlas más eficazmente para salvar el mayor número posible de vidas", ha defendido Brawley en un editorial que acompaña al estudio. Además, recuerda que, como comer bien, hacer mucho ejercicio y mantener un peso saludable.