Yo me mi conmigo

Soy mascotero. No .org, ni .es. Soy mascotero y punto, nada más. Una bola negra en una colchoneta de los chinos, dormía en su nuevo hogar y por eso le cayó Punto. No era el primero, ni en especie, ni en género y número. El último…nunca se sabe. En Ranillas, un paseo mañanero, tardío, por la ribera del Ebro, de esos en los que Punto desespera entre ser leal y aliviar sus instintos dejando su punto de riego en cada árbol, previamente ¨marcado¨. Un paseo corto, de punto y seguido para casa; con sus dos puntos: recién levantado y …do. El Mascotero y Punto aparte con su correa yo-yo. A lo lejos veo brincar a un chico. El paseo me iba acercando sin intención alguna, era el rato de Punto. El trozo andado me acercaba al punto donde el chico brincó. Casi se tropieza conmigo, yo que veía a medias, el chico se me echa encima con un enorme gato al brazo, mi sorpresa por lo primero y no sé por qué obviando lo segundo nos recomponemos los dos y a modo de algo, le digo -¿Se te escapó?- No, éste no.