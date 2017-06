Una apuesta firme en Zaragoza por los 'crossover' de Renault

El nuevo Koleos poco tiene que ver con su antecesor. El modelo que se ha lanzado este junio, que se caracteriza por sus líneas elegantes y estilizadas , viene con una renovada estética que hace las delicias de los amantes de los 'crossover' y de las últimas tecnologías integradas en el mundo del motor . Y no es de extrañar, pues el Koleos ha sido diseñado para "encarnar la gama alta de los todocamino de Renault , junto al Captury el Kadjar", explican desde el concesionario zaragozano Renault Vearsa . Su director de Marketing, Alejandro Gracia, asegura que la marca "ha conseguido en escasos tres años tener una gama completa de 'crossover', atendiendo así a uno de los segmentos con más crecimiento del mercado . A día de hoy, podemos afirmar que tenemos una de las gamas más atractivas del mercado, y probablemente, la más joven de todas ", afirma.

Con 4,67 metros de longitud, 2,71 metros de distancia entre ejes y una capacidad del maletero de 579 litros, el nuevo Renault Koleos se posiciona como el SUV (‘Sport Utility Vehicle’) más grande dentro de la gama de la marca francesa. Un modelo amplio que hace gala de "un estilo potente pero muy elegante, que se refleja en su frontal, en los amplios asientos, sus líneas estilizadas y su firma luminosa Full LED atrae todas las miradas", explica Alejandro Gracia. "Se trata de un modelo totalmente renovado con respecto su antecesor, y mucho más adaptado a los gustos europeos, por lo que está disponible en tracciones 4x2 y tracción 4x4 inteligente".

Uno de los mayores atractivos del Koleos es que "se puede circular con total confianza, pues es un vehículo de calidad intachable equipado con motores y cajas diseñados para que se adapten a la perfección al modelo". La gama consta de dos motorizaciones diésel de 130 y 175 CV, y "ambos responden a la norma Euro 6b". Además, están equipados con ‘Stop’ and ‘Start’, una trampa de NOx y un filtro de partículas.

Captur se renueva y Kadjar sigue en forma

Pero las novedades no vienen solo de la mano del Koleos. El más pequeño de la gama y líder del mercado español en su segmento, el Captur, acaba de recibir una actualización estética que incluye una novedosa firma luminosa con posibilidad de incluir Faros Full LED. Además, incorpora nuevos colores a la carrocería y permite la opción de techo panorámico, una de las prestaciones más atractivas para gran parte de los compradores. El Renault Kadjar también sigue en plena forma y se coloca entre los 5 SUV de tamaño medio más vendidos en 2016. "No es de extrañar que estos modelos sumen ya el 20% de las ventas de Renault en España", explica Gracia, quien añade que "no hay que olvidarse tampoco de las incorporaciones de Scénic y Espace, dos vehículos familiares con una importante carga estética ‘crossover’ que darán mucho de qué hablar", concluye el director de Marketing de Renault Vearsa, del Grupo Arvesa.

