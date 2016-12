El cuarto llena de euforia el Bajo Aragón

La, donde se ubica la, empezó a llenarse de vecinos y curiosos antes de que terminase el sorteo, en torno a las doce del mediodía. Legua y sus compañeras les esperaron con champán y dulces artesanos que aportó una panadería vecina. Hasta el establecimiento se acercó el andorrano Daniel Félez, que fue premiado con un décimo. "Mi novia es de Alcañiz y cuando me he enterado he ido a casa a ver si tenía alguna participación del balonmano. En vez de participación, tenía un décimo entero que compré aquí", explicó. Con los 20.000 euros, este joven agricultor espera pagar un nuevo coche. "Había mirado un crédito pero ahora.. ¡lo podré pagar a toca teja!", celebró acompañado de su madre.

La suerte la trae el balonmano

Pese a que fueron, puesto que en la villa minera se vendieron casi, la verdadera fiesta se vivió en, que a su vez vendió décimos enteros (150) y participaciones (casi 2.000 papeletas)., mil euros por cada euro invertido. Costaban 5 euros pero llevaban un recargo de 0,80 céntimos. "Gracias al recargo de la lotería sufragamos la actividad del club durante todo el año. Es un ingreso muy importante e intentamos vender cuánta más mejor", afirmó Juan Martín, presidente del club. Martín explicó que todos los años tienen "suerte" y cobran "aunque sea la pedrea". Además, subrayó que no son supersticiosos y que cada año juegan a un número diferente.Jugadores, socios y amigos del Balonmano Alcañiz se dieron, uno de los patrocinadores del equipo, a partir de la una y media de la tarde. El establecimiento abrió para la. Las botellas de champán, los abrazos, saltos y cánticos como ¡Campeones! o ¡Sí, sí, sí, el cuarto ya está aquí! se sucedieron durante horas. Algunos no miraron el reloj y alargaron la fiesta. "Con 40.000 euros más, menos lo que nos quite Montoro... ¡Vaya Navidades! De verlo en la tele a que te toque a ti hay mucha diferencia...", reflexionó Fernando Muñoz después de uno de los múltiples brindis.Fue el caso de Javier Alejos, vocal de la junta del Balonmano Alcañiz, que va a ser padre en unas semanas. "No soy muy supersticioso pero reconozco que ayer le pasé el número por la barriga a mi mujer. Dije, por mí que no quede. Y nos ha traído suerte", dijo con entusiasmo.Tambiénse mostró elde la, Alberto Quílez. "Lo más importante es que el premio ha estado muy repartido. Chavales jóvenes, familias, amigos de toda la comarca... Ahora solo nos hace falta salud para disfrutarlo", indicó.Otro pellizco de la lotería navideña cayó en el, agraciado con una. En total, el establecimiento repartió 57.000 euros entre sus clientes.Enlade la Lotería de Navidad no repartía tanto dinero desde, cuando tocó el Gordo. Y en Andorra, en pleno corazón de la cuenca minera turolense, el premio llega como agua de mayo para cerrar un año muy difícil, con numerosos despidos e incertidumbres para el sector del carbón.