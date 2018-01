¿Y si tu nuevo propósito para el año 2018 estuviera dedicado a tu formación?

Seguro que has escuchado cientos de veces esta frase: “trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día de tu vida”. Pero también sabrás que el trabajo ideal no cae del cielo, para encontrarlo hay que recorrer previamente un camino que conoces bien: el de la formación. Pasado el colegio, el instituto y los estudios superiores y profesionales hay un amplio y ramificado mundo en el que podrías especializarte.

Los ‘MOOC’ son una buena herramienta de la que podrías hacer uso para ello. Estas siglas son la abreviatura de ‘Massive Online Open Courses’, o lo que es lo mismo, cursos online masivos y abiertos que cada mes publican cientos de universidades de diversos lugares del mundo para que puedas disfrutarlos de forma gratuita a través de internet. Entre los centros que ofertan este tipo de formación puedes encontrar nombres de prestigio como Harvard, Stanford o Berkeley, entre muchos otros.

Otra forma de ampliar tus oportunidades en el mercado laboral es invertir en una materia que revalorizará tu formación: los idiomas. Seguro que eres tan consciente de la relevancia e influencia de la lengua inglesa en el día a día como de la importancia de marcar la diferencia añadiendo a tu currículum un tercer idioma.

Si prefieres trascender más allá de la teoría y buscar una formación que incluya meter las manos en harina, las escuelas de negocio pueden ser una buena opción para ti. Estos centros buscan un equilibrio entre la formación online y presencial y la puesta en práctica de lo aprendido en un ambiente de trabajo real a través de prácticas en empresas. En Zaragoza puedes encontrar este tipo de oportunidades en Kühnel Escuela de Negocios que, a través de su programa de becas permite a sus estudiantes estudiar un programa especializado y al mismo tiempo acceder a su primera experiencia laboral para desarrollar profesionalmente los conocimientos adquiridos.

Alguien dijo una vez que “el mundo necesita gente que ame lo que hace”, porque esas personas siempre cuidarán los resultados de lo que hagan e inspirarán al resto. ¿Eres una de ellas?