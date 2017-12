¿Serías capaz de cantar 64 canciones en cuatro minutos?

Cada vez que hay que elegir la canción del año se desata la locura. Están los que se decantan por los 'hits' extranjeros, como 'Malibu', de Miley Cyrus, o 'Million Reasons', de Lady Gaga, y también los defensores acérrimos de los éxitos en español que se han encargado de amenizar el verano, como 'Despacito' y las múltiples versiones que se han hecho de esta pegadiza canción.

Para las plataformas musicales más utilizadas de nuestro país tampoco hay un claro ganador. Según Youtube, la de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha sido la única del año en conseguir más de 4.500 millones de reproducciones, formando así parte del exclusivo club de los 2.000 millones de visitas en la web. Pero para Spotify no son los puertorriqueños los ganadores de este título, sino Ed Sheeran con su 'Shape of You', tras convertirse en la canción más reproducida de la historia de la plataforma el pasado mes de septiembre.

Evitando los conflictos y las preferencias, el youtuber David Rees ha repetido la proeza del pasado año y ha vuelto a grabar un 'mashup' recopilando todas las canciones que, en su opinión, han marcado el 2017. A diferencia del 2016, que lo hizo con Bely Basarte, este año ha elegido a Paula Pérez para acompañarle en su particular versión acústica de los éxitos de este año. Entre los 64 'hits' (¡en cuatro minutos!) cantados, aparecen temas como 'Sirenas', de Taburete, 'Mala Mujer', de C Tangana, o 'Mi gente', de J Balvin.

¿Qué versión te gusta más: la de 2016 o la de 2017?