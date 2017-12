Un puente de diez sin salir de casa

El puente de diciembre es la ocasión perfecta para regalarte una escapada, visitar algunas de las capitales europeas más famosas o desconectar en las pistas de esquí, que ya están abiertas para que los amantes de este deporte puedan disfrutar de unos días de nieve.

Sin embargo, ¿has dejado tu plan para el último minuto y ya no encuentras reservas libres o se escapan de tu presupuesto? No te preocupes, no es el fin del mundo. Aún puedes disfrutar de tus días libres y dedicarlos por completo a desconectar, relajarte y dedicar tiempo a cuidarte. Una opción muy barata y que te recargará las pilas para volver a la rutina con más energía que nunca.

Una sesión de spa sin salir de casa

Enciende unas cuantas velas, pon un poco de música relajante y sumérgete en un buen baño de espuma para dejar todas tus preocupaciones a un lado. Este improvisado ‘spa casero’ puede ser un plan perfecto para disfrutar de tus días libres. Aprovecha para mimar tu piel o para conseguir la manicura perfecta desde tu casa y sin ningún gasto.

Sumérgete en un buen libro