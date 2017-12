Las armas de Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter para luchar contra el ciberacoso

Si alguien te comienza a hostigar por Internet lo primero es mantener la calma. Responder con insultos o amenazas ante la provocación puede agudizar el problema. En todo caso, ante los síntomas iniciales de una actitud que pueda llegar a convertirse en ciberacoso, guarda las evidencias como, por ejemplo, capturas de pantalla de los mensajes intimidatorios u ofensivos.

Otra medida es bloquear al acosador o denunciar su actitud mediante los mecanismos de que disponen las redes sociales para alertar de su uso indebido, como el ciberacoso o la suplantación de identidad.

Facebook Con el nombre de Pon fin al acoso, esta red social puso en marcha en España un Centro para la Prevención del Acoso con información, herramientas y consejos para ayudar a frenar y a gestionar los casos de ciberacoso. La página ofrece consejos y guías para que especialmente la juventud, pero también para que padres, madres y tutores y profesores estén más informados sobre cómo afrontar posibles conflictos y desencuentros en la red social. Además, tiene un sistema para denunciar cuando alguien te molesta, te acosa o ha suplantado tu personalidad. Para otro tipo de problemas, puedes enviarles directamente un email a 'abuse@facebook.com'.

Si esto no es suficiente y el acosador persiste en su actitud no hay que dudar en pedir ayuda o denunciar. Tanto en situaciones de ciberbullying como de chantaje por medios electrónicos. En estos casos, hay que denunciar ante la primera amenaza. Nunca se debe ceder a las pretensiones de quien acosa con la esperanza de que, si le damos lo que nos pide, nos dejará en paz. Eso no ocurrirá.

