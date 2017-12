Medidas para prevenir el acoso y proteger tu intimidad en internet

Lo más importante para evitar el acoso es tener cuidado con la información que se facilita en Internet. Conviene reducir al mínimo los datos personales y configurar bien la privacidad. Igualmente, hay que ser muy precavidos con las imágenes propias y de terceras personas. Tener cuidado con las opciones de geolocalización ya que el acosador puede usarla para pasar del hostigamiento virtual al físico.

Y para evitar que posibles acosadores te encuentren en Internet, es recomendable el uso de un apodo o 'nickname'.

Contraseñas seguras

Es importante tener contraseñas para que nadie pueda hackear tus perfiles, sigue las recomendaciones de seguridad para elegirlas, evitando que sean muy obvias para quien te conoce. No las compartas con nadie y ten cuidado al introducirlas en un ordenador público porque puede quedar registrada de forma automática o puedes dejar abierta la sesión sin darte cuenta.

Preservar la privacidad digital

Hay además, otras precauciones que hay que tomar para evitar el acoso. La principal es la de no aceptar invitaciones de personas desconocidas por Internet o por mensajería en el móvil e incluso bloquear aquellas que parezcan sospechosas o incómodas.

Los ciberacosadores tienen estrategias muy elaboradas para engañar a sus víctimas y hacerles creer que son personas de confianza. Pueden incluso hacerse pasar por otras personas y son capaces de ofrecer pruebas para sustentar esa falsa identidad.

También pueden convencer de que están en otro país y no representan, por lo tanto, ningún peligro. En todo caso, nunca se debe proporcionar datos personales a quien no se conoce personalmente. Mucho menos imágenes personales, por muy inofensivas que sean. Incluso aunque el interlocutor proporcione fotos o vídeos propios o supuestamente propios.

Ojo con las webcams

Hay que tener mucho cuidado con las cámaras de los dispositivos electrónicos. Nunca realices videoconferencias con personas desconocidas y ten en cuenta que, aunque no hayas conectado directamente, alguien puede hackear tu ordenador o dispositivo móvil y encenderla sin que tú te des cuenta. Mantenerla tapada cuando no se use es una buena medida.

Aquí tienes algunos consejos para un uso adecuado de la webcam.

'Nudes' y 'sexting'

Con las imágenes personales debes tener mucho cuidado sobre todo cuando incluyen desnudos o posiciones provocativas. Una vez has compartido este tipo de archivos, dejas de tener control sobre ellos y si llegan a las manos equivocadas puedes acabar siendo víctima de 'sextorsión'.

Estas fotografías pueden acabar en manos de terceros por un error, pero también por robo de dispositivo o hackeo de cuentas.

En caso de compartir estas imágenes no uses redes públicas de wifi, asegúrate de que ninguno de los dispositivos usados esté infectado con 'malware', evita que las imágenes incluyan rostros u otros datos que te puedan identificar y bórralas lo antes posible de tu teléfono, de la nube y pide a la otra persona que haga lo mismo.

Más información y consejos

