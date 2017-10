12 ideas novedosas para disfrazarte este Halloween

Cada año hay un personaje que se convierte en el protagonista cada 31 de octubre. Hace unos años fue el jocker de Batman, después el estilo de 'El cisne negro', el pasado año Harley Quinn y, en esta ocasión, es bastante fácil que el ganador sea el payaso de 'It', por lo que en esta lista no falta el terrorífico payaso. Pero tienes 11 ideas más para no repetir los clásicos disfraces de vampiros, zombies, niñas tétricas y katrinas. Por si quieres innovar.