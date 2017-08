Siete apps para que tus fotos sean de instagramer profesional

Si tu red social favorita es Instagram, es probable que tengas una o más aplicaciones en tu teléfono para 'arreglar' tus imágenes. En la variedad está el gusto y cada usuario tienes sus propias preferencias a la hora de elegir un editor, bien sea por facilidad de uso, por la capacidad o por las herramientas que incluye. Si todavía no tienes la tuya y quieres triunfar en tus redes sociales, bajo estas líneas se incluyen siete aplicaciones -todas ellas gratuitas-, con las que no habrá 'like' que se resista:

VSCO: una de las preferidas de las instagramers profesionales, que además de permitir la edición de fotos funciona como una red social propia en la que puedes compartir tus imágenes. En instagram, las etiquetas #vsco y #vscocam también son muy populares. Aunque hay algunos filtros que son de pago, las posibilidades que ofrece la versión gratuita son bastante amplias. Snapseed: la app desarrollada por Google es una de las más completas, tanto en filtros como en herramientas de edición, que permiten, entre otras funciones, eliminar manchas. Adobe Photoshop: Adobe ofrece dos 'apps' muy interesantes para la edición de photos: Lightroom, que incluye filtros y herramientas de ajuste de luz y exposición; y Express, con marcos y retoques rápidos. Pixlr: Además de los habituales ajustes de edición, permite crear collages y tiene filtros más artísticos, que imitan el dibujo a lápiz y tinta. Aviary: Además de ocupar mucho menos que el resto de aplicaciones, Aviary destaca por su sencillez y por la cantidad de stickers y emojis que se pueden pegar en las imágenes y por una función que más de uno apreciará enormemente: contiene las famosas clásicas letras blancas con borde negro para crear 'memes' con esas fotografías divertidas que llevan tiempo queriendo ver la luz. Photo Lab: para los más artísticos, que buscan fotografías fuero de lo convencional, esta aplicación ofrece multitud de filtros artísticos y composiciones, que hasta incluye una curiosa función de montaje de rostros. PicsArt Photo Studio: para crear collages, llenar tu imagen de filtros y colores y añadir stickers de lo más curiosos, que van desde las frases motivadoras con tipologías que parecen escritas a mano a los donuts y gatos multicolores.