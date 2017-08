¿Cuáles son las redes sociales más perjudiciales para la salud?

¿Es beneficioso para la salud el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales? Esta pregunta se plantearon desde la Royal Society for Public Health y la Universidad de Cambridge, que de manera conjunta han elaborado un estudio sobre el impacto que genera Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat y Twitter en la población joven.

Este estudio alerta de los efectos negativos que las redes sociales pueden generar en los jóvenes: ansiedad, depresión, problemas en el ciclo de sueño, ciberbullyng y el conocido 'FoMO'- del inglés 'fear of missingh out'-, que se entiende como el miedo a perderse algo que está sucediendo a tu alrededor. No obstante, también apuntan los efectos positivos de su uso: permiten compartir experiencias y conocer a otras personas con las que entablar nuevas relaciones y son una muestra de identidad y expresión de la persona que las usa.

Estos conceptos, tanto los negativos como los positivos, fueron los que los investigadores utilizaron para su estudio, denominado #StatusofMind, en el que midieron el comportamiento de unos 1.500 jóvenes de entre 18 y 24 años en sus diferentes redes sociales.

Instagram, la peor red social para la salud. Youtube, la más positiva