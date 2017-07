Los rodajes más desastrosos de películas míticas

'Apocalypse Now' (1979)

El director Francis Ford Coppola perdió 27 kilos durante el rodaje de la película y no es de extrañar viendo la cantidad de problemas que tuvo el rodaje:

- Estaba previsto que se rodara en seis semanas y acabó rodándose en 16 meses.

- Ningún actor quería rodar una película bélica en Filipinas, que en esa época estaba en guerra. Finalmente aceptó Martin Sheen, quien casi muere durante el rodaje debido a un ataque al corazón.

- Cuando Marlon Brando llegó al rodaje no se sabía el papel. Necesitó quince días para memorizar sus frases.

- Los helicópteros utilizados pertenecían al ejército filipino. Se tuvo que cancelar un día de rodaje porque los helicópteros tuvieron que abandonar el set para atacar a una facción disidente del presidente Ferdinand Marcos.

- Por lo menos la película ganó dos Oscars: a la mejor fotografía y al mejor sonido.

'Cleopatra' (1963)

La 20th Century Fox casi se arruinó con este proyecto. Lo que en un principio iba a ser un remake de bajo presupuesto (su plan era gastar 2 millones de dólares) se convirtió en una superproducción que les costo 44 millones de dólares. Estaba previsto rodar en 64 días, pero el rodaje duró más de 14 meses debido a las siguientes causas:

- El director Robert Mamoulian abandonó la filmación a los tres meses y Joseph L. Mankiewicz tomó las riendas del film.

- La película se empezó a rodar en Londres, donde el clima no se parece en nada a Egipto. Elizabeth Taylor sufrió una grave neumonía retrasando el rodaje, que tuvo que ser trasladado a Roma y España, (la batalla de Farsalia está rodada en Almería).

- La Taylor había firmado un contrato de un millón de dólares más 50.000 dólares más por cada semana extra de rodaje, así que acabo cobrando la friolera de 7 millones de dólares. Además, se llevó un nuevo marido Richard Burton, con el que empezó su relación durante el rodaje causando un escándalo, ya que los dos estaban casados.

- El montaje dio lugar a una cinta de seis horas que Mankiewicz consiguió recortar a cuatro y que quedó finalmente en tres, debiendo rodar escenas extras para hacerla comprensible.

La película ganó cuatro Oscars: dirección artística, vestuario, cinematografía y efectos especiales. A pesar de que fue destrozada por la crítica, la película fue un éxito de taquilla: obtuvo la mayor recaudación de 1963 (24 millones de dólares). Debido a su desmesurado coste, es la única película en la historia que aun siendo la de mayor recaudación en su año de estreno sufrió problemas de recaudación.

'Casablanca' (1942)

Esta película es una de las mejor valoradas de la historia del cine, pero su rodaje sufrió algunos inconvenientes:

- El guión se actualizaba día a día, al mismo tiempo que se rodaba. Por lo que había serias dificultades para seguir la trama. Ingrid Bergman llegó a preguntar a Michael Curtiz, el director, de cuál de los dos hombres de su vida en la película estaba enamorada, a lo que el director contestó: "Hazlo como si te quedaras en medio de los dos".

- El presupuesto era tan bajo que no quedó dinero suficiente para contar con un avión auténtico en la escena final, así que se utilizó una cartulina recortable. Para que pareciera que el aparato tenía un tamaño real, se utilizaron enanos que interpretaban al equipo de operarios que preparaban el avión para su despegue.

- La productora tuvo serios problemas para poner en escena la batalla de los himnos que suenan en el Café de Rick. Por parte del himno francés no había problema, pero inicialmente se pretendía que los alemanes cantaran el tema titulado 'Horst Wessel', el himno del partido nazi. No obstante. el copyright de tal tema era propiedad de una compañía alemana, y la Wamer Brothers optó por sustituirlo por la canción 'Die Wacht Am Rhein'. Sino, Alemania podría haber impedido legalmente la proyección.

Además de ser una de las películas más míticas, obtuvo tres premios Oscars: a la mejor película, al mejor guión y al mejor guión adaptado.

