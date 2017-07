Dime qué silueta tienes y te diré qué bikini te sienta mejor

En verano es momento de ir a la playa, a la piscina o al río a darse un chapuzón. Y para eso hace falta, en la mayoría de los casos, un buen bikini. Pero no hay que preocuparse, ya que hay un modelo para cada tipo de silueta. Lo importante es saber qué nos sienta bien y qué nos sienta un poco peor. De esa manera, luciremos esta prenda con estilo y sin temores infundados y, en caso de que no sea así, siempre se puede recurrir a los bañadores, que también son muy cómodos y estilosos.

Y un consejo para todas: siempre hay que elegir un bikini confortable, nada de tirantes que se caen, elásticos que aprieten o partes que se muevan al menor gesto.

Con poco pecho

Elige siempre un modelo con estampados, ya que aportan volumen gracias a sus colores. En cuanto a la forma, elige un modelo bandeau que recoge el pecho dándole forma y te permite quitarte los tirantes para que no queden marcas. Otra opción es la forma de triángulo de cortinilla permite adaptar el bikini a la forma del pecho. Por último, hay decenas de modelos push-up, que elevan el pecho y parece que uses una o dos tallas más, pero, en este caso, no hay que exagerar a la hora de elegir el tamaño del push-up, porque sino resulta muy artificial.

Con mucho pecho