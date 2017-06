Recursos para aprender francés de forma autodidacta y gratuita

Oh, la, la! Les croissantes, les baguettes, la Tour Eiffel, Paris... Dicen que el francés es la lengua del amor, aunque si esas son las únicas palabras que conoces en este idioma es difícil que puedas enamorar a alguien. O, al menos, tener una conversación muy larga.

Pero entre los beneficios de aprender un idioma hay muchos más que el de ampliar tu red de contactos. Según expertos se adquiere mayor plasticidad cerebral, aumenta las oportunidades de encontrar trabajo o mejorar las concentración son algunas de ellos.

Si quieres aprender francés o mejorar tus conocimientos sobre esta lengua de forma autodidacta podrás encontrar lecciones, vocabulario, gramática, ejercicios y muchos recursos en los siguientes enlaces, que tienen dos cosas en común: ofrecen el servicio online y son gratuitos.

Cinco recursos para mejorar tus conocimientos de francés

Le point du FLE. Esta es una página web que recopila enlaces (tiene más de 10.000) para aprender el idioma del país galo. Lo cierto es que la página está escrita en francés, pero el traductor de Google puede ayudarte automáticamente si te ves muy perdido. Un detalle de bastante peso que diferencia a esta página de las demás es que posee un apartado dedicado también a quienes busquen material pedagógico para dar clases.

TV5. Por mucha gramática y mucho vocabulario que estudies, si nunca en la vida oyes a alguien hablando francés pronunciarlo te va a resultar todo un reto. Si no te viene bien ir a Francia ahora mismo, en TV5 encontrarás emisiones de programas, información de actualidad, entretenimiento, música, test, exámenes y muchos otros recursos en perfecto francés, además de un apartado dedicado exclusivamente a la lengua: expresiones, diccionario, dictados, etc.

Bonjour de France. Ejercicios, tests y juegos en los que podrás poner a prueba tus conocimientos de gramática, vocabulario, etc. También contiene fichas pedagógicas que pueden ser muy útiles para quienes busquen recursos para enseñar francés como lengua extranjera (FLE).

Aprenda francés con Pascal. Pascal es profesor de francés y tiene más de 30.000 seguidores en Youtube. En sus vídeos ofrece lecciones con recursos gráficos, muchos ejemplos, conversaciones... Y todo ello online y gratis.

Learn French with FrenchPod101.com. Tiene 149 K de seguidores en Youtube, pero para que este recurso te sea útil tendrás que entender también el inglés o querer aprender también esta lengua a la vez, puesto que las explicaciones se hacen en este idioma. No obstante es una forma genial de obligar al oído a estar activo y no dormirse en las explicaciones en castellano. También aprovecha numerosos recursos gráficos para amenizar las explicaciones y combina gramática, vocabulario y diversos recursos.

- Ir al suplemento de Heraldo Joven