Una alumna aragonesa gana el segundo premio en la IV Olimpiada Filosófica de España

"Estamos muy contentos porque vemos que la filosofía está viva", explica Miguel Velasco, quien, además de docente en el IES Avempace, es el coordinador de la Olimpiada de Filosofía de Aragón. En total, ocho alumnos de la Comunidad concursaron en la final nacional, dos por cada modalidad.

Ensayo, dilema moral, fotografía y vídeo filosófico fueron las pruebas a las que se enfrentaron los casi 70 estudiantes de toda España que se reunieron en Murcia y cuya temática en esta edición era 'Las nuevas tecnologías y la identidad humana'. "Los profesores y el público que acudió contemplábamos con entusiasmo la creatividad, los elaborados razonamientos y la capacidad crítica manifestada por los chicos de cuarto de secundaria y bachillerato", indica Velasco.

'Romper el cristal', el vídeo presentado por Diana, reflexiona sobre el distanciamiento de la realidad provocado por las redes sociales en los jóvenes y cómo se muestran a través de ellas. "La filosofía me gusta, aunque lo que realmente me fascina es hacer vídeos", explica la joven sobre su participación en el concurso. "Me puse frente a un folio en blanco y me salieron muchas ideas". "La experiencia ha estado genial", recalca Diana.

"Es una grata sorpresa ver cómo con tan pocos medios los alumnos son capaces de hacer tan buenos trabajos", comenta el coordinador, quien, junto a sus compañeros, ha logrado que este año participaran en la olimpiada regional 40 centros educativos de las tres provincias aragonesas.

"Es necesaria la implicación de los profesores". Ellos, los docentes, son los encargados de hacer la preselección de los trabajos que después competirán en la fase aragonesa y que, en el caso de obtener alguno de los dos primeros puestos, viajarán a la final nacional.

Este año, por primera vez, una participante aragonesa ha conseguido subirse al podio en una de las modalidades de la Olimpiada Filosófica de España. "Queremos y debemos felicitar a Diana, a todos los representantes de Aragón en la final nacional, a todos los alumnos y profesores que han participado con trabajo y entusiasmo desde el comienzo del curso para hacer posible este premio", subraya Velasco.