Pasión por la trashumancia desde la misma cuna

De nada sirve que su madre le diga, alguna vez, sobre todo cuando ve las duras condiciones en las que trabajan en invierno, que «no pasarías tanto frío si estuvieras en una oficina». Porque ella, a sus 25 años y después de terminar sus estudios de grado superior de Forestal, sabe que su madre quiere lo mejor para ella y lo mejor es continuar con una tradición familiar, en la que sigue fielmente los consejos de su mejor maestro, su padre, Ramón.

Ser hija única de un pastor imprime carácter y ella lo tuvo claro desde muy pequeña, cuando sus padres la apuntaron a bailar y cantar jota y ella protestaba porque lo que quería era ir al monte o a la paridera, para ver cómo nacían los corderos. Esos mismos que ella ayuda a nacer cuando los partos se complican y a los que luego da biberón para sacar adelante si las madres no tienen suficiente leche.

Con el paso de los años, esta ilusión se convirtió en pasión y su sueño era ir a hacer la trashumancia desde su localidad natal, en Altorricón, Huesca, hasta Merlí, el pueblo de su padre, en la zona del Isábena. «Todas las primaveras, cuando era más pequeña, me iba con mi padre los cuatro o cincodías que duraba la trashumancia y allí, rodeada de mis cabras y ovejas, me sentía libre y me daba cuenta de que realmente era feliz», apunta Judith Ballarín, quien hace varios años, tras la jubilación de su padre, se hizo cargo de la explotación ganadera.

Y esa ilusión por su trabajo y sus ovejas es lo que se transmite en el programa ‘Un hotel de mil estrellas’, elaborado por Factoría Plural y centrado en las vivencias de un grupo de estudiantes de veterinaria que están dispuestos a vivir una de las mejores aventuras de su vida, acompañando a varios pastores en su actividad trashumante. El espacio, que se emite los jueves en Aragón Televisión, cuenta desde los preparativos y el viaje con el ganado hasta el ansiado momento de la vuelta a casa.

«Cuando me ofrecieron participar en el espacio pensé que era para una colaboración más puntual, pero, aunque luego tuvimos que rodar durante más tiempo, lo hice muy a gusto porque Marta y Amaya, las estudiantes de veterinaria que estaban conmigo, eran dos personas muy agradables y la experiencia ha sido muy gratificante», apunta Judith.

Trashumancia

En el programa se ve cómo Judith hace la trashumancia hasta la localidad de Senet, junto con las ovejas de su pareja, Sergi, quien también es pastor, y entre los dos se encargan de más de 1.500 cabezas.

«La trashumancia es una de las épocas más bonitas de este trabajo. Subimos en primavera y bajamos en otoño y estamos todo el día en el campo. Por la noche, ahora ya no dormimos a la intemperie sino que lo hacemos en casa de mi pareja, con lo que nuestras condiciones de vida han mejorado mucho en comparación con el trabajo que antes hacían nuestros padres o abuelos. Nosotros ahora podemos escaparnos unos días de vacaciones, gracias al apoyo de nuestros padres, pero ellos antes no lo podían hacer», recuerda Judith.

Cuando le preguntas por el futuro, por sus planes de formar una familia, su tono de voz se vuelve más grave, pero, sin dejar de sonreír, apunta que «cuando me plantee ser madre, las cosas cambiarán, cambiarán mucho, pero como no ha llegado el momento, voy a disfrutar de mi pasión que además es mi forma de vida y luego ya lo organizaremos. Ahora, más no puedo pedir».

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo