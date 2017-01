Recuperar las semillas de los abuelos

Según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, en los últimos cien años se han perdido las tres cuartas partes de las semillas que se empleaban para la alimentación en el mundo.



Una pérdida que no solo repercute en cultivos localizados en lugares lejanos del globo terráqueo, sino que también ha afectado a muchas especies que se cultivaban en Aragón. En otros casos, esta pérdidaen el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (BGHZ-CITA), que se creó en el año 1981 con un objetivo prioritario: la conservación de los recursos genéticos hortícolas de España.Unas pérdidas causadas, principalmente, por, que eran más uniformes y permitían obtener mayores producciones, pero que contaban con una base genética más restringida.«Poco a poco, y con mucho esfuerzo, empezamos a recopilar las variedades hortícolas que se cultivaban en aquellos años y también semillas que los agricultores guardaban en sus graneros y que ya no empleaban porque habían sido sustituidas por otras más rentables.y ahora, por ejemplo, no podríamos disfrutar de sus deliciosos sabores», apuntaMás de tres décadas después, el banco ha cumplido con el reto que se propuso en sus orígenes de evitar la pérdida de biodiversidad de cultivos hortícolas y especies., que incluyen, además de las variedades hortícolas locales más importantes, cultivos minoritarios y otras semillas silvestres, todas ellas de gran utilidad para la mejora genética y la conservación de la biodiversidad.

Conservación

Así, por ejemplo, en el banco hay localizadas 388 semillas diferentes de acelga (Beta vulgaris), más de 100 de espinacas, (Spinacia oleracea), y alrededor de 1.500 de melón (Cucumis melo), entre otras muchas variedades diferentes.muchas de ellas actualmente en desuso. Semillas que hemos podido conservar gracias a la labor de los agricultores, que son el alma mater del banco, ya que donan las semillas tradicionales, que ellos conservaban como oro en paño», apunta Cristina Mallor.Una vez localizada la semilla, en el banco se conservan en las mejores condiciones. Los profesionales que trabajan con este material se encargan de deshidratarlas a temperatura ambiente, con aire forzado y utilizando un desecante (gel de sílice) en el último secado.y se conservan en cámaras de congelación donde están en condiciones de baja humedad relativa y baja temperatura(-18ºC). Las semillas cuentan con un duplicado de seguridad que se conserva en la colección base del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIA. Estas semillas sirven para atender las peticiones que realizan agricultores e investigadores. «Cualquiera que desee recuperar una variedad local puede solicitar las semillas en nuestro banco, pero siempre que se comprometa a mantenerlas, conservarlas y reproducirlas en las mejores condiciones., concluye Mallor.Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO