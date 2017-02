Internet, un gran escaparate para los comercios físicos

¿Puede Internet ayudar a incrementar los beneficios de los negocios físicos, aunque estos no dispongan de venta 'online'? La respuesta es sí, y Estela Garro lo sabe de primera mano. Desde 2002, la diseñadora viste a la mujer para ocasiones especiales y para el día a día. El comercio electrónico de la alta costura y de la confección a medida todavía resulta complejo, por lo que para Garro Internet es “el mejor escaparate para que los clientes habituales y los potenciales consumidores conozcan las firmas y las prendas que ofrecemos y hacemos en el taller ”, explica la diseñadora, porque “hay que estar en la red de una forma u otra”, añade.

Las prendas que presentan en este local no se comercializan por Internet: “Dedicimos emplear la red como una carta de presentación de nuestro trabajo, de todas nuestras tiendas y productos, es decir, una exposición de lo que somos”, indica Garro. El equipo de Estela Garro tomó la decisión de no tener venta 'online' porque “el tipo de servicio que ofrecemos tiene que ser exclusivo y cercano”, detalla. Por la clase de producto que ofrecen, es necesario realizar asesorías completas con la mujer, “algo que la red no te permite”. Gracias a esta presentación web, han conseguido que sus ventas aumenten porque “muchas personas escuchan hablar de nosotros y al ver la página, acuden luego a la tienda física.

Además, algunos de nuestros clientes habituales y otros potenciales viven fuera de Zaragoza, y es a través de Internet como podemos presentarles nuestro trabajo”, afirma la diseñadora. Garro también asegura que la página web permite estar “cercanos al cliente, y en especial, para aquellos que no pueden visitarnos con facilidad”. Tras 15 años de trabajo en la tienda física, los ocho años que lleva activa su web han ayudado a conservar “el buen concepto que la clientela tiene sobre nosotros”.

Claves para posicionarse en la web

La dedicación, dar respuesta a todos los mensajes de los usuarios, tener una página web activa y estar presentes e interactuar en las redes sociales son las recomendaciones que Estela Garro ofrece para conseguir un buen posicionamiento en web. Gracias a estas claves, sus negocios han logrado estar bien reconocidos en Internet.

La diseñadora asegura que la página web tiene que tener un diseño claro, atractivo y fácil de manejar para atraer al cliente. Asimismo, Garro asegura que “con el soporte de Palbin, es más fácil porque nos guían y nos fundamentan la web”.

Junto a la página web, las redes sociales son indispensables para el éxito de los negocios: “hay que tener a una persona que se encargue de ellas porque es fundamental contestar a los usuarios. Las redes que más usamos son Facebook e Instagram porque son más visuales y nos permiten mostrar fotografías de los conjuntos”.

'Porque vale más una imagen que mil palabras' podría ser el eslogan que definiera la página web de Estela Garro, quien es un claro ejemplo de cómo Internet permite ir más allá del comercio electrónico y ayuda al éxito de los negocios físicos si se tiene una buena carta de presentación.