Airenomada.com: llegar bien informado al fin del mundo

Lo de Airenomada.com sí que es llegar y besar el santo: hace apenas seis meses que Jesús José Obón y Eloísa Tornero abrieron este blog sobre sus experiencias viajeras y ya han conseguido ser los preferidos en la votación popular de los Premios Aragón en la Red.

Si bien la experiencia de tener un blog es nueva, no lo es la de recorrer el mundo. Jesús y Eloisa son una pareja de viajeros perennes que llevan ya más de 12 años moviéndose por el planeta «siempre como ‘mochileros’, buscando mezclarnos con la gente del lugar y conociendo los rincones que no son los típicos de las visitas turísticas", explica Obón. "Siempre hemos llevado vida de nómadas, y nos dábamos cuenta de que nuestros conocimientos sobre los lugares podían ser muy útiles para otras personas que querían viajar a esas zonas, y que podríamos compartirlos; un blog nos pareció la mejor opción", dice Jesús. Aunque el blog tiene pocos meses de vida "estuvimos mucho tiempo pensando en cómo diseñarlo y qué era lo que queríamos que tuviera" añade. El resultado es una web (cuyo diseño es obra de Antonio Moreno)_ y en la que no solo se ofrecen multitud de datos de utilidad para futuros viajeros, sino que cuenta con mucho material gráfico en forma de reportajes fotográficos y vídeos. A ello ayuda, sin duda, que Jesús sea realizador, con varios cortometrajes estrenados. Son los respectivos trabajos de la pareja lo que, por el momento, financia sus viajes, pese a que cuenten con un buen número de seguidores: "Tenemos más de 1.200 seguidores en Facebook pese a llevar muy poco tiempo, y también tenemos un buen seguimiento en Instagram y en otras redes sociales", explica Obón, para quien blog y redes sociales se retroalimentan muy bien en su caso: "un 50% de nuestros seguidores vienen de foros de viajes en Facebook".

Este Premio Aragón en la Red "nos ha pillado totalmente por sorpresa y lo agradecemos muchísimo porque para nosotros supone también una gran difusión y un estímulo para seguir aumentando y mejorando el blog", dice Jesús Obón.

A la ruta 66