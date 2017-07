Fundación Isabel Martín, por la dignidad de las mujeres

India y Venezuela son algunos de los países en los que actualmente desarrollan su labor social, con programas de formación, empleabilidad y prevención de la salud entre la población local. Un trabajo que en España dan a conocer a través de campañas de sensibilización y programas de voluntariado y promoción del comercio justo. Para ello, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible, y así lo señala Paz Aragüés, patrona y responsable de comunicación de esta fundación:"Internet se ha convertido en una ventana al mundo con la que damos información sobre nuestra actividad y rendimos cuentas según los criterios de transparencia que hemos adoptado. Además, es el canal para que cualquier persona u organización que desee colaborar con nosotros pueda hacerlo".

En la red han encontrado también un espacio colaborativo en el que desarrollar toda su actividad, "desde la comunicación con las contrapartes locales en los países de destino hasta las relaciones con la administración, pasando por el trabajo en red con los colaboradores y voluntarios", apunta.

Una mirada al futuro

La importancia que Internet y las redes sociales tienen en esta ONG se confirma con los proyectos futuros que tienen en mente. Además de la actualización constante de su web, dando cuenta de los resultados de sus proyectos ya finalizados y de la creación de los nuevos, "queremos lanzar micro-sites para campañas concretas y desarrollar una intranet que favorezca el trabajo en red entre las partes intervinientes en los proyectos", señala la patrona de esta fundación, comprometida también con la alfabetización digital.

"Aunque suene a tópico, la participación en estos premios es un orgullo para la fundación -apunta Aragüés- pues se ha valorado el laborioso trabajo que hay detrás de la web". Un reconocimiento que también agradecen a la agencia Bam Bam Comunicación, responsable de todo el trabajo de definición de la web y de la creación de su imagen corporativa.

Accésits

"Esta web acerca el refugio a la sociedad"

Un total de 11 años han pasado desde que la Hermandad del Refugio lanzase su primera web, dando a conocer el trabajo que esta entidad hace con las personas más desfavorecidas. Este 2017, la actualizaron por completo y dieron el salto a las redes sociales, apostando así por la modernización en sus líneas de trabajo. Para Luis Sigüenza, responsable de comunicación de la Hermandad, "este reconocimiento es sinónimo de que estamos haciendo la cosas bien".

Centro San Blas, "hacer visible no invisible"

Para Nacho Bestué, responsable de la web del centro de día San Blas, ser finalista "hace visible el problema de todas las personas sin hogar y sin techo". Un reconocimiento que no esperaban, pues "es una web sencilla que hemos hecho nosotros, personas que no somos profesionales del mundo digital". Eso no quita que se haya convertido en una página de referencia, ya que desde su lanzamiento hace un año, "mucha más gente conoce nuestro trabajo".

