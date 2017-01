2017, bienvenido al futuro

Todavía no me puedo creer que estemos en 2017. Vivimos en el futuro. Y aunque todavía no tengo mi ‘jetpack’ en el CES, he podido ver algunas innovaciones de esas que huelen a ciencia ficción: veloces automóviles que no contaminan y que te dejan en la puerta del trabajo mientras se van a aparcar ellos solitos, neveras que te escuchan y te entienden cuando les pides que compren algo más de leche, o móviles que te permiten ver como quedaría en tu salón ese sofá que has visto en un catálogo.





Pasada la fiebre por las 3D, los fabricantes de televisores buscan ahora grosores imposibles cercanos al de una tarjeta de crédito, en paneles que dibujan el negro más intenso y los colores más vivos de enormes diagonales gracias a la tecnología oled.



Por su parte, compañías como Nvidia intentan dotar de inteligencia a la ‘caja tonta’ con centros multimedia que son capaces de reproducir contenido desde ‘la nube’, con resolución 4K y HDR, e incluso permiten jugar en ‘streaming’, aprovechando la potencia de equipos que están muy lejos de nuestro salón.



Y son precisamente los ‘jugones’ los que sostienen el PC, un sector que muchos dieron por muerto con la aparición de ‘smartphones’ y tabletas por un lado, y la renovación de las consolas por otro, pero que la feria de Las Vegas ha demostrado estar muy vivo.



Lenovo Phone Phab 2 Pro Gracias a su triple cámara trasera y a sus sensores puede hacer uso de Tango, tecnología similar a la realidad aumentada que permite incluir objetos virtuales a tamaño real en la pantalla del ‘smartphone’.



