Weplus 2 vs. Max 2+, un duelo de móviles españoles

SONIDO | UN CLARO GANADOR

POTENCIA | 4 CONTRA 8

CONECTIVIDAD Y SENSORES | LLEGAN LOS RECORTES

BATERÍA | MENOS ES MÁS

CÁMARA | DEUDA PENDIENTE

CONCLUSIÓN | DOS ESTILOS





LO MEJOR Y LO PEOR



Weplus 2 de Weimei

Energy Phone Max 2+ de Energy Sistem

Aquí David vence a Goliat. Energy Sistem ha armado su Max 2+ con una auténtica bestia llamada Xtreme Sound ideal para llenar de música el baño o una habitación pequeña sin necesidad de recurrir a los altavoces. En ambos terminales la reproducción del sonido es correcta y no distorsiona, pero en cuanto a potencia el Max 2+ es el claro ganador.No hay sorpresas. El WePlus es una auténtica bestia que con 8 núcleos a 1,8 GHz, funciona de manera fluida en cualquier circunstancia y está bien acompañado con 4 GB de RAM, aunque es algo más limitado en gráficos. El Max 2+ con 4 núcleos a 1,3 y 2 GB de RAM es muy capaz de hacer lo que le pidamos, siempre que tengamos un poco de paciencia.El Max 2+ tiene lo básico, las antenas de wifi y GPS son peores que las del WePlus 2 y se echa en falta el giroscopio, el lector de huellas y el doble micrófono de cancelación de ruido, todo ello presente en el móvil de Weimei. Ambos tienen radio, dual SIM y su memoria se puede ampliar con tarjetas Micro SD.No es solo que el Max 2+ tenga 3.500 mAH frente a los 3.130 del WePlus 2, en este apartado la menor resolución y potencia del terminal de Energy Sistem le benefician y, con un consumo energético menor, es capaz de aguantar dos días sin pasar por el enchufe frente al día y medio de su rival. Este último, sin embargo, carga más rápido gracias el USB-C.Llegamos al punto débil de ambos terminales. Cuentan con cámaras traseras de 13 megapíxeles capaces de hacer fotos decentes en exteriores bien iluminados pero que sufren mucho tanto en interiores como al caer la noche. La lente del WePlus con apertura f 2.0 y firmada por Samsung es superior y ofrece múltiples tipos de disparo: HDR, GIF, panorama, nocturno, modo profesional...El Weplus 2 es ideal para los usuarios a los que no les importe dejarse unos euros más para poder sacar el móvil del bolsillo y presumir, con un móvil dorado, bonito y potente. El Max 2+ es para el práctico que quiere un teléfono con un gran altavoz y buena batería, que cumpla su función como ‘smartphone’ y que no le importe una menor resolución o algún que otro retraso si se puede ahorrar unos euros.Diseño ‘premium’ con acabados muy cuidados en un terminal potente y con mucha RAM. Tiene lector de huellas y conector USB-C.La cámara es muy mejorable, no es equiparable a un gama alta. Su pantalla LCD se ve muy bien pero un panel Amoled hubiera sido mejor para la batería.Por solo 160 euros tienes un terminal con muy buena batería; un diseño, tamaño y peso muy correctos; y, sobre todo, un altavoz muy potente.Solo hace buenas fotos con mucha luz, la pantalla es HD, el brillo no es automático y no es muy rápido. No tiene giroscopio y el tamaño de letra es pequeño.