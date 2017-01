“Un smartphone en manos de un niño es como un Ferrari para quien no tiene carné”

Cada año, durante las fechas navideñas y en estos días posteriores de mostrar y disfrutar de los regalos, se reabre e intensifica el debate sobre la cantidad y el tipo de presentes que deben recibir los niños. En esos momentos en los que padres y familiares quieren obsequiar y agradar a sus pequeños, muchos piensan en las nuevas tecnologías y en dispositivos como ‘smartphones’, ‘tablets’, ordenadores y similares.



Entre ellos, el móvil inteligente sigue siendo el regalo estrella también en Navidad. Así lo indican desde la Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón, donde. “Nos ha costado mucho trabajo asimilar, como a los usuarios, esta vorágine radical sucedida en los últimos 15 años, pero la sociedad no es plenamente consciente de la magnitud que tiene la influencia de estas tecnologías en las relaciones humanas”, señala José Boza, presidente de la agrupación. Aunque existe preocupación, el acceso es cada vez mayor entre los menores y “Por eso, a la hora de comprar,, sus necesidades, las posibilidades de estos aparatos y sus indicaciones, así como aplicar el sentido común: “Cuanto más móvil es la tecnología, más va a acompañar a los chavales en su desarrollo”, apuntan en el caso de las ‘tablets’ y los smartphones; mientras que sobre otras opciones también muy valoradas como losDesde ASUME Aragón recuerdan que, sino como una tecnología que abre las puertas a un mundo hasta entonces desconocido para el niño. El acompañamiento de los padres y el no dejarles solos con el dispositivo es “imprescindible para que el obsequio sea realmente útil y educativo”.Tras desenvolver el regalo y abrir el paquete del móvil, la ‘tablet’ o el ordenador portátil,, indica el también docente José Boza. Igualmente, es importante “dialogar con ellos sobre lo que se van a poder encontrar y cómo deben actuar”, así como enseñarles a diferenciar entre la vida real y la virtual, y marcar unos tiempos y lugares en los que se puede o no utilizar el dispositivo, como por ejemplo las comidas, el colegio o los momentos de estudio., agrega el presidente de la asociación, quien incide en la existencia y la utilidad de diferentes herramientas de control parental.Según los datos publicados el pasado mes de octubre por el INE en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares,“Las cifras reflejan lo que vemos a nuestro alrededor, y es que normalmente los chavales ya acceden a los móviles desde que cursan sexto de primaria e incluso antes”, opina Boza. Aunque en la Asociación de Usuarios de los Medios de la Comunidad aconsejan queapuntan que esta recomendación también depende de las personas y las situaciones concretas.Y en cuanto a las pantallas,. De los tres a los cinco, que el acceso sea muy medido en forma de películas, dibujos…, pues la influencia de la pantalla en los hábitos de los pequeños es entonces enorme. A partir de los cinco años, hay que establecer un plan de uso y no improvisar”, manifiesta el directivo del ente.

Consecuencias del acceso temprano

“Un smartphone en manos de un niño es como un Ferrari en manos de alguien que no tiene carné de conducir”. Con esta comparativa, en la asociación aragonesa se refieren a las consecuencias que puede tener el acceso temprano a los nuevos aparatos tecnológicos.así como aluden a conductas de riesgo, consumo de tiempo, contacto no deseado y contenidos inapropiados. “Si a los adultos ya nos cuesta manejarlos y nos crean problemas, adicciones y complicaciones en las relaciones sociales, a los niños todavía más”, apunta Boza.En su opinión,en las que se “aclarase a los usuarios qué riesgos supone exactamente todo esto, ya que debe transmitirse a la sociedad el mensaje de que no importa que los hijos no tengan móvil y no sean como los demás, sino que debe preponderar su formación y su felicidad”.Sobre el abuso de las nuevas tecnologías y de los sistemas de comunicación virtual, desde la asociación explican que en el momento en el que la tecnología limita, dificulta o anula el encuentro personal, “algo va mal”. Si bien, no hay que olvidar que los anteriores dispositivos son, del mismo modo,permiten el contacto permanente de los niños con sus iguales y su autoafirmación, potencian la libertad para construir su identidad, las posibilidades de expresión y de creación a través de diferentes plataformas, el acceso a la información…”, concluye el experto en medios.