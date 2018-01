Penélope Cruz 'enseña' español a Ellen DeGeneres

Penélope Cruz ha sido la última invitada al programa de la estadounidense Ellen DeGeneres. En la entrevista, la actriz madrileña ha presentado su último trabajo, la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American crime story', que repasa el crimen que costó la vida al diseñador italiano en 1997.

Durante su conversación, Degeneres le ha pedido Cruz que la ayudará con sus clases de español. La actriz ha respondido encantada... y ahí ha comenzado la parte más divertida de la entrevista.

¿Por qué? Porque las expresiones que Degeneres tenía que pronunciar no han sido las más fáciles del mundo. Y porque su traducción al inglés no ha resultado demasiado sencilla a la intérprete española.

La primera ha sido un contundente "me tienes hasta el moño". Como Degeneres no sabe nada de español, no entendía que Cruz -muerta de risa- la estaba mandando a paseo. Y aunque ha intentado repetir la frase, no ha logrado pronunciar nada parecido hasta que la española le ha dado a leer la tarjeta en la que estaba escrita la expresión. Luego ha tenido que traducirla como ha podido, para que la entrevistadora pudiera entenderla.

La siguiente frase ha sido un poco más peliaguda: "Mecagüen la leche". No tanto por su pronunciación, que DeGeneres ha bordado casi desde el principio, como por el apuro de Penélope Cruz para explicar lo que significa. "Mejor no te lo digo", ha zanjado entre risas la actriz.

Además, y por cosas de la estricta normativa estadounidense contra las palabras malsonantes en horario infantil -el programa de DeGeneres es por la mañana-, cada vez que una de las dos mujeres pronunciaba la palabra "mecagüen" sonaba un pitido que impedía entenderla, dando a la conversación un aire aún más absurdo.

Tras las bromas con el español, la entrevista ha continuado con un repaso a la carrera de Cruz, desde sus tiempos de joven modelo y aprendiz de bailarina en Madrid. "¿Hacías ballet?", le ha preguntado la comunicadora a Cruz, que ha respondido afirmativamente. "Buf, el ballet... ¡Gente preciosa con los pies horribles!", ha sentenciado DeGeneres.