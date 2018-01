Dylan Farrow: "Soy creíble y digo la verdad" sobre los abusos de mi padre

En un avance de la entrevista, que se emitirá este jueves en el programa 'CBS This morning', la joven, que ahora tiene 32 años, considera importante que "la gente se dé cuenta de que una sola víctima, un acusador, importa y es suficiente para cambiar las cosas".

Casi cuatro años después de que publicara una carta abierta en 'The New Yok Times' en la que relataba los abusos sufridos por parte de su padre, Farrow se ha unido al movimiento en Estados Unidos para sacar a la luz este tipo de hechos, que se inició con las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

Only on @CBSThisMorning, Dylan Farrow addresses alleged sexual abuse by her adoptive father, Woody Allen. For 25 years, Farrow has insisted Allen sexually assaulted her when she was a child. In her conversation with @GayleKing, Farrow explains why now is the time to speak out: pic.twitter.com/Sfsz4YK0hu