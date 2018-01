Francisco Moreno: "Perforar un pozo en Etiopía cambia la vida a miles de personas"

Ahora desarrollamos un proyecto que consiste en la perforación y mejora del agua potable en la zona de Benishangul Gumuz (Etiopía). Es la región fronteriza con Sudán y, junto con Afar, una de las más pobres del país. Sin Fundación Canfranc no podríamos hacer nada y yo, personalmente, agradezco tener su respaldo.

En el primer mundo abrimos el grifo y tenemos agua.

Es una suerte. En el caso de Etiopía, las niñas –las responsables de ir a por agua– necesitan hacer hasta 20 kilómetros para conseguirla y después transportar un bidón de 50 litros.

¿Qué relación tiene este elemento tan preciado con la sanidad?

Muchísima. Nos dimos cuenta de que estaba muy bien construir un hospital, pero el agua era el paso previo para evitar que la gente se contagiara y cogiera otro tipo de enfermedades.

¿Ha cambiado mucho el país desde 2003 cuando fue por primera vez?

En aquel momento era el tercero más pobre del mundo y ahora ha llegado al décimo. Se ha visto una evolución, pero solo en las principales ciudades. En las zonas rurales sigue habiendo chabolas y comen lo mismo. No hay un desarrollo.

¿Cómo fue ese primer viaje?

Terrible. Juré que no iba a volver a Etiopía y ahora llevo 12 años viviendo allí. Fue muy duro porque te pueden explicar cómo la gente es pobre, pero hasta que no llegas allí y lo ves con tus propios ojos, no puedes medirlo.

¿Queda mucho por hacer?

Sí, porque estamos trabajando ya no en la posibilidad de beber agua limpia, sino de tenerla. En muchos sitios beben agua marrón porque es de los charcos.

Son 13 años desde que empezaron con Amigos de Silva.

Hemos hecho cantidad de proyectos de sanidad, oftalmología, hemos construido un hospital… sueños que al inicio eran de locos los hemos hecho.

¿A cuántas personas salva un pozo?

Tirando a la baja un pozo puede servir a entre 4.000 y 5.000 personas. Perforándolo le cambias la vida a mucha gente.

¿Cuál es el criterio para elegir los lugares donde hacerlo?

Hay varias razones. Porque sea una zona de emergencia, porque haya habido un movimiento de población y se hayan trasladado a otro territorio y pueda generar conflicto... Además, buscamos la sostenibilidad, con la Fundación Canfranc trabajamos con los Hermanos Combonianos, que lo que hacen es un seguimiento y mantenimiento de las construcciones. Lo caro es perforar.

La vida de las poblaciones cambia al tener un pozo cerca.

Las niñas dejan de ir al colegio porque su rol dentro de la familia es recorrer kilómetros en busca de agua, empiezan desde pequeñas. Sin embargo, cuando tienen la posibilidad de tener un pozo cerca pueden integrarse y romper el ciclo de la pobreza, que es la educación. Además de reducir en gran medida las enfermedades. En Etiopía, la primera causa de mortalidad infantil es la diarrea por consumo de agua en mal estado.

¿Cómo responden los habitantes a vuestra ayuda?

La población aparece en la zona de perforar con cabritos que han matado para nosotros o nos traen licor local y café, antes incluso de empezar a trabajar. Hay una anécdota y es que nosotros llevamos siempre una botella de agua y la bebida de la zona también es transparente. Los etíopes decían "mira, los blancos a primera hora de la mañana beben licor" y les contestábamos "es agua" y ellos "no, porque el agua es marrón".

¿Cómo es la sequía en Etiopía?

Es brutal en todo el país. Los animales se mueven de un punto a otro en busca de agua y llega un momento en que todo lo que ves en el horizonte son animales pequeños muertos. En el caso de la región de Afar, que son nómadas, si se muere el ganado pierden su fuente principal de ingresos. En cuanto a la cosecha, implica desnutrición.