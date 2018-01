La imagen de Cindy Crawford volverá a estar presente en un Super Bowl

El tiempo no ha impedido que la figura de la modelo Cindy Crawford vuelva a la actualidad dentro del deporte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en el evento más importante del año en Estados Unidos como es el Super Bowl.

Crawford, de 51 años, que fue la modelo icono comercial de la Pepsi en el Super Bowl XXVI de 1992, disputado en Metrodome, de Minneapolis, ya demolido, ante 63.130 espectadores, y que ganaron los Redskins de Washington por 37-24 a los Bills de Buffalo, ahora vuelve para hacer pareja junto a su hijo de 18 años, que entonces todavía no había nacido.

La prestigiosa modelo ya tiene grabado el comercial destinado a ser emitido durante el Super Bowl LII, que este año se va a disputar también en Minneapolis, pero en el nuevo estadio de los Vikings de Minnesota, el U.S. Bank Stadium, que fue inaugurado durante el 2017.

La figura de Crawford, 26 años después, estará presente el próximo 4 de febrero junto con la de su hijo Presley Walker Gerber, así como imágenes del memorable comercial de Pepsi que grabó el fallecido rey del "pop" Michael Jackson.

El nuevo comercial de Super Bowl, bautizado "This Is The Pepsi", es parte de la campaña "Pepsi Generation" dedicado a los 120 años de historia de la marca en la cultura popular.

El que la famosa modelo grabó en 1992 ha sido considerado por la critica como uno de los más memorables que se recuerdan en la historia del Super Bowl, y la propia Crawford reconoce que se trató de un verdadero "clásico", que le abrió por completo las puertas de la fama y la popularidad.

Crawford planea asistir al Super Bowl en Minneapolis, donde vive su padre, algo que también será emotivo para toda la familia y especialmente para ella al tener la oportunidad de llevarlo al gran evento deportivo del año que se celebra en Estados Unidos y compartirlo juntos.

La veterana modelo también se mostró muy orgullosa y feliz por el talento que tanto su hijo como su hija Kaia Jordan, de 16 años, que será portada en la revista Vogue Paris, el próximo febrero, han mostrado dentro del modelaje y la manera tan positiva como han aceptado sus consejos.