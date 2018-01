H&M, acusada de racismo por la foto de un niño negro

El problema es que el modelo que luce (lucía, porque la fotografía ya ha desaparecido de la web) la prenda es un niño negro. Y las redes sociales se han llenado de comentarios indignados que consideran que la imagen es muy racista, porque muchas veces se utilizan adjetivos relacionados con los simios para insultar a las personas negras.

Las críticas han llegado de decenas de usuarios anónimos, pero también de famosos, como el músico The Weekend, que ha anunciado que no trabajará nunca más con la marca sueca, para la que diseñó una colección el pasado año.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb