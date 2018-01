Cristina Pedroche valorará si repite y da las Campanadas

Apenas unos días después de despedir el 2017 en la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, la presentadora vallecana Cristina Pedroche se desahogó en el programa Zapeando y declaró no estar segura de querer repetir la próxima Nochevieja por el "sufrimiento" que le producen las críticas.

Ya es habitual que la polémica rodee a Pedroche y a su esperado vestido, pero en esta ocasión, la presentadora podría haber tocado fondo y podría no repetir para las Campanadas de Fin Año, algo que confiesa estar valorando.

"Es pronto para hablar de eso. Pero hay que estudiar y valorar si la cadena quiere y si me compensa todo el sufrimiento, todas las críticas que recibo. Si me compensa el volverme loca como me estoy volviendo", afirmó la presentadora.