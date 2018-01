Un famoso 'youtuber' pide perdón por mostrar a un hombre ahorcado en uno de sus vídeos

La tendencia de enseñar todo lo que ocurre a tu alrededor en Youtube o en las redes sociales hace aumentar en ocasiones los 'me gusta' o las suscripciones a una determinada cuenta, pero a veces a sus protagonistas se les va de las manos.

Así ha ocurrido con el joven Logan Paul, un conocido 'youtuber' estadounidense que ha pedido disculpas tras publicar un vídeo en el que mostraba a un hombre que se había ahorcado supuestamente en un bosque en Japón conocido por ser escenario de múltiples suicidios.

En el vídeo, Paul comentaba entre bromas la muerte de esta persona, algo que enseguida despertó la ira de los internautas que criticaron su falta de respeto y de sensibilidad.

El 'youtuber' retiró el vídeo horas después, cuando acumulaba ya millones de reproducciones y lanzó una disculpa pública a través de las redes sociales subrayando que lo que quería era sensibilizar al público sobre este tema.

También colgó un comunicado reconociendo que nunca había afrontado críticas así antes y admitiendo su error. "No lo hago por las visitas. Lo hice porque creí que podría crear una corriente positiva en internet, no una tormenta de negatividad. Esa nunca fue mi intención. He intentado crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del suicidio, y si el vídeo salvaba una sola vida habría valido la pena", asegura en el escrito.