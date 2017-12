Por amor, ángeles de nieve caseros

"He aprendido más sobre el amor al ver a mi padre reacomodar el salón de mala gana para que mi madre pueda hacer boomerangs de ángeles de nieve para sus 29 seguidores de Instagram que con cualquier otra cosa en la vida".

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE