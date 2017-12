Cinco trucos para que los tacones no se te resistan

Unos buenos tacones pueden ser la pieza clave de un 'look'. Estilizan, dan seguridad y aportan un toque de elegancia a cualquier estilismo. Sin embargo, aguantar horas y horas subida a unos zapatos de diez centímetros puede ser un verdadero suplicio.

Aunque los milagros no existen, aquí van algunos trucos para que los tacones se conviertan en tus mejores aliados en el día a día o en la clave para triunfar en tus noches de fiesta.

Mide tus límites.

Si no estás acostumbrada a llevar tacones, sé realista y no te lances a la aventura llevando unos de ‘infarto’. Opta por una opción más cómoda para poder aguantar toda la noche, como un tacón de 5 o 6 centímetros. Pero si no te da miedo el dolor y te has enamorado locamente de unos muy altos no es el fin del mundo. La práctica hace al maestro, solo tienes que utilizarlos las semanas antes del evento y conseguir que tus pies se adapten a este calzado.

Estrenar zapatos sin tener heridas.

Lo recomendable si tienes que aguantar mucho tiempo con los tacones puestos es que ya los hayas utilizado alguna vez, para evitar las temidas rozaduras. Pero si han sido una compra de última hora, existen algunos remedios para evitar las ampollas. En el mercado hay multitud de productos para este fin, pero si buscas una opción más económica, añadir crema hidratante o vaselina dentro del zapato puede ser la solución perfecta.

El truco infalible.

Convierte al esparadrapo en tu mejor aliado en la batalla contra el dolor de pies. Una pequeña tira de esparadrapo, una tirita o cualquier otro tipo de cinta para unir los dedos corazón y anular de tus pies puede ser tu salvación. Con este truco casero engañarás al nervio que produce ese dolor insoportable que no te permite lucir tus tacones más tiempo.

El milagro de la cinta de doble cara.

Pegar literalmente el pie al zapato. Este es el secreto mejor guardado por las famosas para llevar los ‘stilettos’ y ‘salones’ sin perderlos por la alfombra roja. Para conseguir que este tipo de zapatos sin sujeción no se muevan, el mejor método es utilizar un trozo de cinta de doble cara. Una manera infalible que permite que los tacones se ajusten perfectamente.

Acolcha tus tacones.

Las plantillas o las almohadillas de gel van adheridas a la suela del zapato, evitando que recaiga todo el peso del cuerpo en el metatarso. Además, reducen la presión y el roce que produce dolor al caminar. Otra opción, que puede parecer muy disparatada pero que realmente funciona, es utilizar un 'salvaslip', pegando su adhesivo en la parte interior de los tacones. Un truco casero igual de efectivo que las plantillas y mucho más barato.

Siguiendo estos trucos podrás llevar tus deseados tacones y no acabar descalza o con los zapatos de recambio que llevas en el bolso. Aunque, si aún con ellos se te resisten, la mejor opción es que optes por un calzado cómodo con el que tu única preocupación sea disfrutar y pasar un buen rato.