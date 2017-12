Una mujer británica, comprometida con un candelabro

Así es, no es una persona de carne y hueso, sino un candelabro alemán al que ha bautizado como 'Lumiere' y con el que ahora se ha comprometido. Según el diario británico Daily Mail, no es la primera vez que Liberty tiene una relación de este tipo, ya que mantiene una relación abierta con 'Lumiere', a quien "baña en besos y abrazos", pero prefiere dormir con 'Jewel', un candelabro portátil.

Liberty se describe como 'objetosexual', es decir, una persona que siente atracción por los objetos. La británica asegura que su amor cada día es más fuerte, por lo que el pasado día de San Valentín decidió pedirle matrimonio como muestra de su amor.

"Nunca antes he estado comprometida, por lo que es muy novedoso y excitante", relata Liberty a Daily Mail. Según el diario, la británica ya había estado enamorada antes de una batería a los 14 años y de la Estatua de la Libertad, a la que se refiere cariñosamente como 'Libby' y con la que tuvo una relación. "No puedes controlar de quien te enamoras", opina Liberty, cuyo sueño sería trabajar en Buckingham Palac cuidando de todos los candelabros que allí tienen.

"La gente no suele entender que pueda encontrar belleza en objetos y sentir su energía. Me gustaría que los demás vieran cómo de feliz me hacen y cuánto han enriquecido mi vida. No hago daño a nadie, simplemente sigo a mi corazón", concluye Liberty.