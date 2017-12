La joven emprendedora con síndrome de Down que triunfa con sus galletas

Aunque los comienzos no fueron fáciles para ella, pues la joven confiesa en diferentes entrevistas a medios locales lo "duro" que fue el sentirse rechazada cuando buscaba trabajo, en la actualidad su historia ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales y se ha convertido en todo un ejemplo de emprendimiento para muchas personas.

"El camino a la prosperidad está pavimentado con perseverancia", dijo el propio David D'Arcangelo, director de la Oficina de Discapacidad de Massachusetts, en una reunión mantenida recientemente con la joven para hablar de mejoras en este ámbito.

Su creatividad a la hora de perfeccionar una receta secreta de galletas y la ayuda que le han brindado familiares y amigos han sido claves para sacar adelante un proyecto que conquista paladares e incluye además un reconocido fin social: dar empleo a otras personas con discapacidad.

"Después de que tanta gente me dijera que no, decidí crear mi propia empresa de galletas, que es algo que siempre me gustó hacer. No solamente quería mostrar lo capaces que somos las personas con discapacidad, sino que mi sueño es abrir centros de producción por todo el país y emplear así a miles de personas con discapacidad", relata la joven en su página web.

Desde que la cadena local 'CBS Boston' diera difusión a su historia en vacaciones, el testimonio de esta joven se ha hecho viral, y solamente en los días siguientes a su emisión cosechó más de 37 millones de visitas en Facebook. "En los diez días siguientes recibí más de 65.000 cartas de personas de todo el mundo; admiré mi determinación y ambición y encontré inspiración y esperanza en todas ellas", confiesa Collette Divitto, una joven emprendedora que tras vencer numerosos obstáculos en la búsqueda de empleo ha demostrado que con pasión, tenacidad y esfuerzo cualquier sueño puede hacerse realidad.