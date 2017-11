10 consejos para hacer frente a la cena de empresa

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y a las múltiples tareas propias de la fechas, como la compra de regalos, el intercambio de lotería con amigos y conocidos o la organización de las celebraciones con la familia, se une otra todavía más importante: la cena de empresa.

Hay quienes consideran que para que esta celebración no se convierta en una monótona reunión de trabajo, es momento de hacer el ridículo y desinhibirse por completo, despertando así el espíritu festivo de los asistentes. No obstante, este pensamiento queda lejos de la realidad, pues no hay que olvidar que el jefe y ese compañero pesado al que no soportas y que siempre habla de todo están presentes. Aunque el panorama no es del todo halagüeño, se trata de una cita ineludible en la agenda, ya que todos se darán cuenta de las bajas en tan esperada celebración.

¿Cuál es entonces la clave para superarla? Ante todo, mantenerse lo más digno posible.