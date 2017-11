Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes: "Amé a mi marido hasta poner en peligro mi vida"

Ha estado en Huesca dando testimonio de las mujeres supervivientes de malos tratos. Lo ofrece en primera persona, porque usted también es una víctima.

Sí. Una noche, en lugar de dormir con el hombre que me podía haber asesinado, decidí coger a mis cuatro hijos (de 1, 5, 8 y 10 años), meterlos en el coche e ir a la Policía. Estuve en una casa de acogida y al salir no tenía vivienda, ni trabajo, ni dinero. Además, estaba pendiente de la custodia de mis hijos. Lo que me ofrecieron fue una renta activa de inserción, entonces de 320 euros, y me vine abajo. No veía salida. Hasta que me di cuenta de que yo no era una víctima, era una mujer fuerte y tenía que utilizar mis cualidades para conseguir casa y trabajo.

¿Vivía en una jaula de oro?