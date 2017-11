Tutoriales para robar y barridos con móviles: los ladrones se adaptan a las nuevas tecnologías

Los ladrones se han adaptado a las nuevas tecnologías, según el estudio de investigación realizado por Ikerfel para Securitas Direct, Así, no solo se puede encontrar en internet kits completos para perpetrar un robo, sino que hay hasta tutoriales que explican cómo llevarlos a cabo y qué diferentes técnicas utilizar. Llegan incluso a hacer un barrido a través de bluetooth con su móvil para identificar si una casa está vacía o no.

Y es que es precisamente saber si un inmueble está vacío o no, uno de las primeras cuestiones que los cacos tienen en cuenta. Es decir, buscan robos fáciles, que se puedan producir en un corto espacio de tiempo y que tenga los menores mecanismos de seguridad, según recoge el citado estudio.

Las etapas de un robo que se han identificado son la vigilancia previa: para establecer rutinas, ocasiones de posible robo, estudiar entrada y vías de escape. El perfil menos profesionalizado invierte menos tiempo en esta etapa que el más profesionalizado.

La siguiente etapa es la elección del objetivo: como norma general, el ladrón tiende a escoger lo más fácil y lo más rápido.

Los sistemas de seguridad son la tercera etapa en el modus operandi de los ladrones. Eligen aquellos objetivos que menos sistemas de seguridad tengan o con los que ya estén familiarizados.

El tiempo dedicado a perpetrar el robo es bastante corto. Esta cuarta etapa se alarga dependiendo del objetivo, pero oscila entre los 3 y los 7 minutos.

La quinta se refiere a la compra de los elementos robados: en todos los casos es un elemento que ya se tiene estudiado antes del robo. El perfil más profesional tiene un entramado de compra/venta más complejo que el menos profesional (que suele robar a demanda del comprador).

Y por último, la sexta etapa se refiere al post robo. Tras el robo, el perfil más profesionalizado tiende a moverse o cambiar de lugar de acción con más frecuencia. Mientras, el perfil menos profesionalizado se mantiene en el mismo lugar o cambia a zonas aledañas.

Estos datos se recogen del estudio de investigación 'El Robo: análisis del fenómeno desde una perspectiva integral', realizado por el Instituto de Investigaciones de mercado y marketing estratégico Ikerfel para Securitas Direct.

El objetivo de este informe es, según la compañía, conocer el fenómeno del robo "desde una perspectiva integral con el fin de averiguar la visión de cada uno de los colectivos analizados: tanto sus percepciones como experiencias propias". Para ello, se han realizado entrevistas abiertas en profundidad (EAPs) a seis grupos diferentes: cuerpos de seguridad, ex ladrones (en el pasado perpetraron algún tipo de robo en viviendas o domicilios y actualmente están rehabilitados), compañías aseguradoras, servicio acuda, cerrajeros y cristaleros. La fase de campo se ha desarrollado entre los meses de diciembre de 2016 a marzo de 2017.

Trampas para ladrones

No obstante, las nuevas tecnologías no solo están al servicio de los cacos. También hay tutoriales que enseñan cómo tender trampas a ladrones de pisos para pillarlos in fraganti. Aunque algunas no son legales y, por tanto, se puede caer en la contradicción de cometer una ilegalidad para evitar otra ilegalidad...