Cómo luchar contra la pereza

El 1 de abril de 2016, la prestigiosa revista médica 'British Medical Journal' publicaba un artículo en el que describía una nueva patología, el Trastorno Déficit de Motivación. ¿Sus síntomas? Una apatía debilitante que, además de afectar a una de cada cinco personas, podría llegar a reducir la fuerza de voluntad de los pacientes para respirar.

Tan solo dos días después de su nacimiento, la 'BMJ' reconocía que el Trastorno Déficil de Motivación era solo una invención, una broma para celebrar el primer día de abril, fecha anglosajona equivalente al Día de los Inocentes en España.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) la define como la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados o la flojedad en las acciones o movimientos. Pero, a pesar de no encontrarse recogida en la nomenclatura médica, la pereza, uno de los considerados siete pecados capitales, es un factor limitante a la hora de llevar a cabo las actividades y rutinas diarias. Para plantarle cara y conseguir la fuerza de voluntad necesaria pasa sobrellevar la jornada, existen una serie de trucos útiles para acallar a la voz que dice "no me apetece".