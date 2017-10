Leticia Dolera revela que un director de televisión la agredió sexualmente a los 18 años

La actriz, directora y guionista catalana ha publicado un artículo en eldiario.es donde revela que fue víctima de acoso sexual al comienzo de su carrera. "Tengo 18 años, son las 23 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno de mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos", comienza Dolera.

"Siento una mano en el pecho, en MI pecho, juraría que en mi teta derecha. Bajo la mirada para ver de dónde ha salido esa mano indecente, es de hombre, tiene pelos en los dedos, sigo el recorrido por el brazo, paso por el codo, el hombro, cuello, oreja, cara y ahí están sus ojos, que me miran sonrientes y libidinosos", recuerda la actriz, que reprendió al director esperando que alguno de sus compañeros la apoyara.

"No puedes ir tocando las tetas a la gente", repito. "Sí puedo", mira (y me vuelve a tocar). Lo vuelvo a sentir. El calor, la presión, su descaro y mi pudor. Esta vez le aparto la mano, que se había quedado pegada a MI teta. Insisto, tengo 18 años, él tendrá más de 40", añade.

Después de que ninguno de los presentes evitara la agresión y ni siquiera la reprobara, la actriz volvió a casa llorando y le confesó avergonzada a su madre lo ocurrido, pero decidió no denunciar al director porque consideró que no era "tan grave". "No puse la denuncia. Hoy la pondría. Y también le tiraría el cubata por encima", afirma.

Asimismo, Dolera admite que volvió a ser víctima de una situación parecida en un set de rodaje en Francia. "En la escena que estamos rodando entro a un salón con un actor que me agarra del brazo. (...) El dire de foto nos pide que nos paremos en nuestras marcas para hacer un retoque de luz. Lo hacemos, mientras el equipo mueve los focos cada persona está a su bola. El actor y yo nos mantenemos en la marca, durante la espera, el susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y... sí, me acaricia el culo", relata la actriz de Verónica.

"Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso ahí en medio", añade. "Ahora pensarás que entonces le di una bofetada o le escupí o le grité, al fin y al cabo ya no tenía 18 años. Pues no, no hice eso. Quise decirle algo, pero el idioma y la rabia no me permitían elaborar en mi cabeza un discurso que estuviera a la altura de la repulsa que quería expresar", lamenta Dolera. "

En el artículo de opinión Leticia Dolera denuncia el machismo que existe en la actualidad. "No es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo de carne. (...) Las mujeres nos estamos acostumbrando a vivir con miedo y el machismo está acostumbrado a ser el rey de la fiesta", lamenta la actriz.

Dolera anima a las mujeres a denunciar en grupo las agresiones ("la unión hace la fuerza"), como han realizado las víctimas del cineasta Bill Cosby. Asimismo, la actriz menciona otros casos de machismo actual como Woody Allen y Oliver Stone "defendiendo a Harvey Weinstein", Rubén Castro o Juana Rivas. Finalmente, la intérprete reflexiona sobre la representación de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación. "No nos dan voz", lamenta.

"Es un director de televisión tocándole la teta a una niña de 18 años delante de sus compañeros sin que nadie haga o diga nada. Es el escándalo machista vestido de normalidad. Quitémosle de una vez por todas el disfraz", concluye Dolera.