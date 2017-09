Cuatro errores de moda que hasta las famosas cometen

Para mantenerse al día con las tendencias de moda, no hay nada mejor que echarle un vistazo a una revista del corazón y observar con detenimiento los outfits de las estrellas del momento. En fiestas o en sus vacaciones, siempre acuden a las prendas más ‘in’ del momento. Sin embargo, y a pesar de tener un equipo de estilistas trabajando en cada uno de sus looks, a veces toman extrañas decisiones sobre su ropa, creando estilismos que, si bien no son desacertados, tienen claros fallos que hacen que tampoco sean brillantes.