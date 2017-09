¿Cómo serían las canciones de Maluma si fuese feminista?

Estrofas como "estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero" son las que han desatado esta oleada de críticas a nivel mundial. Por eso, la cuenta de Facebook, y desde hace unos días también de Twitter, 'Maluma Feminista' se ha propuesto darle un giro feminista a sus canciones.

Elena, la colombiana de 22 años que ha puesto en marcha este proyecto, toma las letras originales de los temas más conocidos del cantante colombiano para adaptar el discurso eliminando el contenido misógino de sus mensajes. Ella ha sido quien ha transformado el reconocido, e incoherente, estribillo de la canción 'Felices los 4', "y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los 4. Yo te acepto el trato" en "y si con otro pasas el rato que sea para deconstruir la monogamia institucionalizada heteropatriarcal. Yo te acepto el trato". Una de las estrofas de esta canción que ha alcanzado una mayor popularidad es la que habla del poder de decisión de la mujer y de su capacidad para decir "no": "si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa un carajo siempre que sea consensual".

Las cuentas de 'Maluma Feminista' han conseguido en pocas horas un gran número de seguidores, quienes además alaban la labor y el humor que Elena imprime en sus versiones. Según explica la propia creadora, la iniciativa, inspirada en una similar que tomaba como protagonista al actor norteamericano Ryan Gosling, surgió a raíz de la contradicción que le producía disfrutar del ritmo de las canciones del intérprete colombiano detestando el trasfondo de sus letras.