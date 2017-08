'Gaga: Five Foot Two', un año en la vida de la mujer y no de la artista

Un año en la vida de la mujer que hay detrás de la artista y su glamour, eso es lo que ofrece el documental 'Gaga: Five Foot Two', producido por Netflix y dirigido por Chris Moukarbel, que se estrenará en el Festival de Cine de Toronto (Canadá).

Un documental "íntimo y sin restricciones" que se emitirá en la plataforma televisiva el 22 de septiembre y que busca mostrar cómo es Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante neoyorquina, informó hoy en un comunicado Netflix España.

"Fuera del escenario, en el estudio, desconectada y en casa, el público podrá disfrutar de un destello espontáneo de Gaga" y "la culminación de un año de viaje emocional", describe la nota.

El manager de la cantante, Bobby Campbell, asegura en la web oficial de la también actriz que está "emocionado porque la gente pueda conocer realmente a la mujer" con la que trabaja cada día. "Es una de las personas más trabajadoras, más genuina y verdaderamente divertida del mundo", agrega.

Moukarbel ('Banksy Does New York') ahonda en los dramas de sus relaciones personales, sus problemas de salud, su relación con sus amigos más cercanos o en cómo ha superado sus inseguridades, un "duelo entre la vida como una superestrella y la de una mujer normal".

"Es un momento curioso cuando te invitan a estar en el 'backstage' y puedes presenciar la cruda realidad detrás de un individuo, aún más cuando esa persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y buscadas de la cultura actual", afirmó la vicepresidenta de Documentales Originales en Netflix, Lisa Nishimura.

En su opinión, Moukarbel permite "experimentar el impulso, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta singular artista".

"Tuve la oportunidad excepcional de crear el retrato de una artista con un corazón y una mente insólitos. Me siento realmente afortunado de que Gaga confiase en mí y mi visión", explicó por su parte Moukarbel.

Un documental que se ha podido hacer por el "extraordinario acceso personal" permitido por Lady Gaga, lo que ha posibilitado al equipo ser testigos de "su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción a su arte", en palabras de Heather Parry, de la productora Live Nation.

A sus 31 años, Lady Gaga es una de las artistas más populares del mundo. Tras su primer álbum, 'The Fame' (2008), ha publicado otros cuatro trabajos, de los que ha vendido más de 30 millones de copias, con canciones como 'Bad Romance', 'Alejandro', 'Born This Way', 'Judas' o 'Do What U Want'.

Seis premios Grammy, tres Brit, un Globo de Oro -como mejor actriz de miniserie por 'American Horror Story'- o una nominación al Óscar a mejor canción, avalan su carrera.