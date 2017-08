Las misteriosas criaturas marinas que casi 'devoran' las piernas de un joven en Australia

Un joven de 16 años, Sam Kanizay, salió de una playa local de Melbourne (Australia) con las piernas cubiertas de sangre, un extraño suceso que terminó con el joven en el hospital.

El adolescente afirmó, según constató un fotógrafo de la agencia Efe, haber recibido mordiscos de "diminutas criaturas marinas".

El suceso ocurrió este sábado y ha sorprendido a los expertos de la Universidad de New South Wales, ya que según han apuntado en el diario 'The Guardian', no habían visto nada parecido antes. Alistair Poore, un profesor especializado en invertebrados, ha apuntado que se puede tratar de un ataque masivo de alguna especie como piojos marinos.