¿Cuánto tiempo cuesta resolver un cubo de rubik a ciegas?

A priori, la respuesta más normal sería que depende de las habilidades de cada uno. Sin embargo, el zaragozano Javier Gamazo, graduado en Física de 21 años, lo tiene cronometrado: “En la modalidad 3x3x3 y contando con la memorización, en torno a un minuto”.

El récord de Europa en dicho formato, que precisamente obtuvo una española hace unos meses, lo tiene Berta García, una joven de 15 años que lo consiguió en tan solo 20,38 segundos. ¿Las claves? Tener paciencia y tiempo, y sobre todo ganas de retarse a uno mismo.

“Yo empecé con 14 años cuando me encontré un cubo por casa y me puse a probar. Lo intenté durante varios días sin mucha suerte hasta que empecé a buscar vídeos en Youtube y lo conseguí”, rememora Gamazo. Ese mismo año sus padres le regalarían un cubo por su cumpleaños, con él viajaría a su primer campeonato de España en abril de 2010.

En 2013 se uniría a la Asociación Española de Cubo de Rubik (AECR), que aglutina a unas 150 personas en toda España, en Aragón tan solo son unos 15 jóvenes. “Es una afición que puede practicar cualquiera, la gente mayor se centra más en resolver el puzle, la gente joven prefiere retarse y reducir tiempos”, explica Gamazo, que admite que la mayoría de seguidores son personas relacionadas con el mundo de las ciencias.

“Su creador fue el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik, quien diseñó este rompecabezas en el año 1974 para explicar geometría en tres dimensiones a sus estudiantes”, afirma el joven.

¿Existe realmente un secreto para resolverlo? “Aunque hay gente que lo logra por su cuenta una vez, la mayoría seguimos un método que consiste en pasar de posición en posición, de ahí llegas a resolverlo la primera vez y ya todo es practicar”, explica Gonzalo Izaguirre, compañero de clase de Gamazo que conoció este puzle gracias a él. “Lo trajo un día a clase y me quedé alucinado de lo rápido que lo resolvía por lo que me compré uno para aprender, de ahí me uní a la asociación y empezamos a organizar eventos”, añade.

¿Más difícil todavía?

Y es que, además de practicar, practicar y practicar… lo importante para enfrentarse a este cubo de colores es aprenderse una serie de algoritmos -o secuencias de movimientos nuevos- indispensables para llevarlo a cabo. El más habitual –y el más recomendable para iniciarse- es el de 3x3x3, aunque, afirman, la variedad es infinita: “Hay de todos los tipos que puedas imaginar, la categoría oficial es la de los cúbicos, que pueden ser de 2x2x2 hasta 7x7x7”, relata Izaguirre.

Sin embargo, no todo queda ahí ya que todavía se puede complicar más con los piramidales (Pyramix), el de doce caras (Megaminx) o el Square-1, que pierde su forma cúbica nada más comenzar a girar sus piezas. “Si todavía quieres ir un poco más allá, existen las categorías de una mano y a ciegas”, añade Gamazo.

En su caso, el zaragozano es capaz de resolver un cubo estándar en unos 15 segundos –incluyendo la memorización- y un minuto a ciegas, aunque cada partida es completamente diferente.

La fiebre del cubo

Ambos jóvenes coinciden en que en los últimos dos años ha habido un autentico ‘boom’ en torno a esta afición, algo que se traduce en la aparición de contenidos en internet, y en la participación en sus eventos. “Sin ir más lejos, el fin de semana pasado se celebró en Paris el mundial de rubik en el que participaron más de 1.000 personas”, aseguran.

Y no solo crece el número de asistentes, sino también el de citas para ponerse a prueba en torno a estos puzles de colores: “Tan solo el año pasado se hicieron 24 competiciones en España mientras que en lo que va de año ya se han llevado a cabo 17”. Además, actualmente existe un canal especializado en Youtube que cuenta con más de un millón de suscriptores. “Cuando yo empecé había muy pocos y era mucho más complicado encontrar información”, recuerda Gamazo.